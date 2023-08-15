Минэк спрогнозировал до полумиллиона китайских туристов в России в 2024 году
Турпоток в Россию из КНР в следующем году может существенно вырасти и составить около 470 тыс. человек, рассказали «Известиям» в Минэкономразвития. Такого роста удастся достичь благодаря возобновлению безвизовых групповых поездок между Россией и КНР, отметили в ведомстве.
«Предполагается, что в 2023 году въездной турпоток из Китая составит 300–400 тыс. человек. До пандемии въезд по безвизовому каналу составлял 80% от всего въездного китайского туристического потока, в этом году мы рассчитываем на 60%», — сказали в Минэкономразвития.
По сравнению с тем количеством путешественников из КНР, что посещали Россию до пандемии, это немного: в 2019 году китайские туристы совершили 1,4 млн поездок в РФ, из которых 1,2 млн — в рамках безвизовых групп.
Восстановлению массового туризма мешает ряд факторов — в особенности, отсутствие между странами чартерной авиаперевозки, рассказали «Известиям» эксперты.
Первый после пандемии рейс с безвизовыми туристами из Китая прилетел в Москву 10 августа. Путешественники из города Сиань за неделю посетят главные достопримечательности Москвы и Петербурга.
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Желанные в гости: Россия ждет полмиллиона туристов из Китая в 2024 году