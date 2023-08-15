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В бундестаге отметили деиндустриализацию Германии

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Фото: Global Look Press/Monika Skolimowska
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ФРГ в настоящее время переживает начало деиндустриализации. Об этом заявил в интервью «Известиям» член комитета бундестага по энергетике и защите климата от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

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«Решение прекратить поставки российских ископаемых источников энергии приводит к росту цен как для граждан ФРГ, так и для промышленности. Мы уже переживаем начало деиндустриализации: всё больше и больше компаний сдаются, сокращают инвестиции или инвестируют за пределами Германии», — констатировал он.

По словам депутата бундестага, они потеряли всякое доверие к действующему правительству ФРГ: компании больше не считают, что решения властей рациональны и направлены на благополучие страны.

Как подчеркнул Котре, с начала конфликта на Украине и введения антироссийских санкций в наибольшей степени пострадали энергетическая сфера экономики, коммунальное обслуживание, а также химическая промышленность и автопром. Негативный эффект ощутили на себе и граждане Германии, поскольку выросли цены на продукты и энергоносители.

«Инфляция в Германии официально вырастала до 8,8%, в то время как в течение последних 30 лет она, как правило, была ниже 2%», — подытожил парламентарий.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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