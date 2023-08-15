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Ученые выявили целебные свойства вещества из яда паука-солдата

Вещества из яда паука-солдата помогут снять острую и хроническую боль
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Фото: commons.wikimedia.org/Sturm
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Ученые из Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН и МФТИ с коллегами исследовали нейротоксин из яда бразильского странствующего паука, которого также называют пауком-солдатом за его способность поднимать лапки вверх. Исследователи изучили нейротоксин Phα1β. Эксперименты на животных моделях показали, что его введение уменьшает как острую, так и хроническую боль.

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Считается, что это самый ядовитый паук в мире, по смертоносности обходящий «черную вдову». Его укус вызывает потерю мышечного контроля и проблемы с дыханием, которые грозят смертью от удушья. При этом он может провоцировать сильную болезненную эрекцию у мужчин.

Между тем удалось установить, что нейротоксин Phα1β может помочь уменьшить как острую, так и хроническую боль.

«Обезболивающее действие этого нейротоксина связано с блокировкой кальциевых каналов в мембране клеток и действием на каналы TRPA1 (ионные каналы, расположенные на плазматической мембране многих клеток человека и животных), которые играют важную роль в передаче болевых сигналов и развитии воспалительных реакций. Они отвечают за восприятие сильного холода, химических раздражителей и медиаторов воспаления, а также вовлечены в переход от острой боли к хронической», — рассказала «Известиям» профессор кафедры физико-химической биологии и биотехнологии МФТИ, заведующая лабораторией биоинженерии нейромодуляторов и нейрорецепторов ИБХ РАН Екатерина Люкманова.

Присутствие этого токсина приводит к уменьшению активности нейронов, что в свою очередь уменьшает ответ на внешний стимул, вызывающий болевые ощущения, и приводит к снижению воспалительных реакций, полагают ученые.

В будущем исследование можно использовать в разработке анальгетиков, лишенных недостатков зарегистрированных лекарственных препаратов, считают специалисты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Целебные отравы: яд паука-солдата снизит хроническую и острую боль

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