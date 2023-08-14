Подготовка к реставрации Успенского собора началась в Пушкинских Горах

В Свято-Успенском Святогорском монастыре в поселке Пушкинские Горы в Псковской области началась подготовка к реставрации Успенского собора. Об этом АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области) сообщает в своем Telegram-канале.

«Проект реставрации церкви Успения Богородицы полностью завершен. Прошел Государственную историко-культурную экспертизу», — говорится в сообщении.

Как уточняет Псковская лента новостей, церковь имеет два придела: во имя чудотворной иконы Богородицы «Одигитрия», построенный в 1772 году, и второй, во имя Покрова Божией Матери, расположенный с северной стороны.

В годы Великой Отечественной войны монастырь серьезно пострадал. Успенский собор пытались дважды взорвать, здания монастыря и могила Александра Пушкина оказались заминированы. В ходе разминирования несколько бойцов-саперов Советской армии погибли, пишет Псковское агентство информации.

Восстановительные работы на территории Святогорского монастыря провели в 1949 году. В 2021-м по заказу АНО «Возрождение» специалисты отреставрировали некрополь семьи Пушкина.

Свято-Успенский Святогорский монастырь был основан в 1569 году. Является местом погребения поэта Александра Сергеевича Пушкина. В родовой усыпальнице Ганнибалов-Пушкиных лежат и родители поэта, а в соборе похоронен его маленький брат Платон.

Ранее сообщалось, что в августе 2023 года начнется реставрация Свято-Троицкого кафедрального сбора Псковского кремля. Ожидается, что работы продлятся около трех с половиной лет. В 2024 году эксперты планируют приступить к реставрации разрушающейся церкви Одигитрии в Пскове.