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Реставрация церкви Одигитрии в Пскове начнется в 2024 году

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Фото: t.me/pskov_oblast
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В Пскове в 2024 году планируют начать реставрацию разрушающейся церкви Одигитрии. Об этом АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» сообщает в своем Telegram-канале.

Проект первоочередных реставрационных мероприятий уже разработан. До конца 2023 года также будет разработан проект переноса инженерных сетей, проложенных еще в послевоенный период, пишет «Псковская лента новостей».

Как объяснили реставраторы, коммуникации находятся близко к поверхности земли, что не соответствует требованиям и будет мешать самой реставрации. В ходе восстановительных работ уровень земли вокруг храма планируется понизить до уровня периода его строительства, уточняет Псковское агентство информации.

Церковь Одигитрии (Введения) на Печерском подворье является памятником истории и культуры федерального значения, объектом культурного наследия народов России, отмечает ИА FlashNord. Ее возвели в XVII веке. Проект реставрации разработан на основе научных изысканий архитектора Ю.П. Спегальского (1909–1969).

Ранее сообщалось, что в августе 2023 года начнется реставрация Свято-Троицкого кафедрального сбора Псковского кремля. Ожидается, что работы продлятся около трех с половиной лет.

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