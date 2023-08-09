Реставрация церкви Одигитрии в Пскове начнется в 2024 году
В Пскове в 2024 году планируют начать реставрацию разрушающейся церкви Одигитрии. Об этом АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» сообщает в своем Telegram-канале.
Проект первоочередных реставрационных мероприятий уже разработан. До конца 2023 года также будет разработан проект переноса инженерных сетей, проложенных еще в послевоенный период, пишет «Псковская лента новостей».
Как объяснили реставраторы, коммуникации находятся близко к поверхности земли, что не соответствует требованиям и будет мешать самой реставрации. В ходе восстановительных работ уровень земли вокруг храма планируется понизить до уровня периода его строительства, уточняет Псковское агентство информации.
Церковь Одигитрии (Введения) на Печерском подворье является памятником истории и культуры федерального значения, объектом культурного наследия народов России, отмечает ИА FlashNord. Ее возвели в XVII веке. Проект реставрации разработан на основе научных изысканий архитектора Ю.П. Спегальского (1909–1969).
Ранее сообщалось, что в августе 2023 года начнется реставрация Свято-Троицкого кафедрального сбора Псковского кремля. Ожидается, что работы продлятся около трех с половиной лет.