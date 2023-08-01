Реставрация Троицкого собора в Пскове стартует в августе

Реставрация Свято-Троицкого кафедрального сбора Псковского кремля стартует в августе 2023 года и продлится около 3,5 года. Об этом АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» сообщает в своем Telegram-канале.

«Работы будут разделены на несколько этапов: археологическое дообследование фундаментов, реставрация подвалов, проведение наружных и внутренних инженерных сетей, работы по фасадам, кровле и куполам, реставрация интерьеров», — говорится в сообщении.

Как уточняет Псковская лента новостей, в 2021 году был проведен один из первых этапов предпроектных исследований. Для разработки проектной документации специалистам потребовались сведения об устройстве периметра фундаментов памятника архитектуры.

Большой объем работ предстоит выполнить в нижнем храме и усыпальнице, пишет ИА FlashNord. Ранее под склепами были обнаружены провалы грунта, образовавшиеся, как предполагается, в результате длительного отсутствия реконструкции.

Свято-Троицкий собор входит в состав архитектурного ансамбля Псковского крома (историко-архитектурный центр города) и является его главным строением, добавляет Псковское агентство информации. Нынешнее соборное здание является четвертым в его истории, его возвели в 1682–1699 годы.