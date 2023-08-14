Мужчину осудили на восемь лет за поджог сотрудницы ПФР в Ставрополье

Мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы за поджог сотрудницы Пенсионного фонда России (ПФР). Об этом 14 августа сообщило следственное управление СК России по Ставропольскому краю.

Следствие установило, что 66-летний ранее судимый мужчина обращался в отделение ПФР в Минеральных Водах по поводу отказа в назначении социальной пенсии. 12 октября 2022 года он вновь посетил учреждение, зашел в кабинет к руководителю, облил женщину воспламеняющейся жидкостью и поджег ее.

Потерпевшая получила ожоги тела. Благодаря своевременной помощи ее жизни и здоровью ничто не угрожало.

«После совершения преступления мужчина скрылся, однако практически сразу был задержан оперативными сотрудниками отдела уголовного розыска ОМВД России по Минераловодскому городскому округу и доставлен к следователю СК России», — говорится в сообщении.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п.п. «б», «е», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство в связи с осуществлением лицом служебной деятельности, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом»). По нему мужчину осудили на лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Ранее, 8 июля, подросток облил свою знакомую горючей жидкостью и поджег ее в Пермском крае. Подозреваемый был задержан, с ним провели проверку показаний на месте преступления. Девушка была госпитализирована. 10 июля поджигатель был арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Позднее, 18 июля, 15-летняя девушка скончалась. У нее были ожоги 90% тела и травма головы.