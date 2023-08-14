В Минсельхозе РФ прокомментировали сообщения о росте цен на майонез

В России объемы производства майонеза и соусов позволяют полностью обеспечивать внутренние потребности, а в ассортименте представлены товары разной стоимости, поэтому у покупателей есть широкий выбор. Об этом рассказали «Известиям» в Минсельхозе РФ 14 августа, комментируя сообщения о возможном росте цен на майонез.

Ранее в этот день издание «Коммерсант» написало, что крупные производители намерены поднять цены на майонез и соусы на 5–12% из-за роста стоимости основных ингредиентов, среди которых подсолнечное масло и яйцо.

«Объемы производства майонеза и других соусов позволяют полностью обеспечивать внутренние потребности. В ассортименте представлена продукция в разных ценовых категориях, что дает широкие возможности выбора потребителям. Стоит отметить, что цены производителей на подсолнечное масло — основной ингредиент для майонеза — сейчас существенно ниже, чем годом ранее», — уточнили в Министерстве сельского хозяйства РФ.

Ранее, 9 августа, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что в России в конце августа — начале сентября прогнозируется снижение цен на мясо. Он также объяснил, что небольшой рост цен на мясную продукцию, который наблюдается в настоящее время, обусловлен сезонным фактором.

До этого, 4 августа, аналитики государственной системы маркировки «Честный знак» рассказали «Известиям», что цены на ряд видов молочной продукции снизились в июле. Наибольшее уменьшение стоимости зафиксировано у сгущенного молока — на 2,86%, до уровня 272 рубля за 1 л.