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Цены на молочные продукты снизились в России

«Честный знак»: сгущенное молоко подешевело на 2,86%, кефир — на 1,23%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Цены на ряд видов молочной продукции снизились в июле в России, сообщили «Известиям» аналитики государственной системы маркировки «Честный знак». Так, по данным системы, наибольшее уменьшение стоимости зафиксировано у сгущенного молока — на 2,86%, до уровня 272 рубля за 1 л.

Кроме того, пастеризованные сливки подешевели на 1,29%, до 229 рублей за 1 л, пастеризованное молоко — на 1,37%, до 72 рублей за 1 л, кефир — на 1,23%, до 80 рублей за 1 л, мороженое — на 1,25%, до 633 рублей за 1 кг, сыр — на 1,19%, до 830 рублей за 1 кг.

По итогам прошедшего месяца без изменений остались цены на ультрапастеризованное молоко и йогурт. В то же время выросла средняя стоимость айрана, пахты, кумыса. Больше всего подорожало сухое молоко — на 8,46%, до 692 рублей за 1 кг, уточнили эксперты.

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Ранее в этот день в Ассоциации компаний розничной торговли рассказали «Известиям», что торговля получила уведомления от поставщиков оливкового масла о повышении цен на продукцию на 40–50% к стоимости второго полугодия 2022 года. Речь идет о товарах, поставляемых из Испании, Италии, Греции, Турции, Туниса. Такие изменения объясняются низкой урожайностью исходного сырья и сдержанными прогнозами по урожаю 2023-го.

27 июля в Минсельхозе сообщили «Известиям», что за год в России снизились отпускные цены на некоторые продукты. Так, стоимость картофеля сократилась на 32,6%, свеклы — на 14,5%, моркови — на 7,3%.

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