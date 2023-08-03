Поставщики оливкового масла уведомили о росте цен на продукцию на 50%

Торговля получила уведомления от поставщиков оливкового масла о резком повышении цен на продукцию — на 40–50% к ценам второго полугодия 2022-го. Речь идет о производителях и поставщиках оливкового масла из Испании, Италии, Греции, а также Турции и Туниса. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Там добавили, что изменение цен партнеры объясняют конъюнктурой рынка: низкой урожайностью исходного сырья (оливки), сдержанными прогнозами по урожаю 2023 года. Для российских компаний также значимым фактором оказывается снижение курса рубля к евро.

«Оливковое масло — премиальный продукт, изменение цен на который практически не отразится на кошельке массового покупателя, основной спрос которого в этой категории приходится на подсолнечное масло», — заметили в ассоциации.

Значительная часть ассортимента торговых сетей в России сегодня представлена запасами, сформированными до корректировки оптовых цен, подчеркнули в АКОРТ. Увеличение закупочных цен будет транслироваться в цену на полке, но этот процесс будет постепенным и в каждом случае определяться ценой конкретной сделки и наличием запасов продукции по прежним ценам у российских компаний-импортеров.

В конце июля СМИ сообщили о росте цен на куриное мясо. По словам эксперта по вопросам господдержки промышленности и предпринимательства Алексея Хижняка, себестоимость мяса птицы растет из-за удорожания компонентов кормовых добавок.