В России за год снизились отпускные цены на некоторые овощи

За год в России снизились отпускные цены на некоторые продукты. Так, стоимость картофеля сократилась на 32,6%, свеклы — на 14,5%, моркови — на 7,3%. По большинству видов продовольствия динамика цен производителей находится в пределах общей инфляции. Об этом рассказали «Известиям» в Минсельхозе 27 июля.

Тогда как, например, стоимость лука выросла на 73% в конце июля по сравнению с уровнем к концу декабря, по данным официальной статистики. В Минсельхозе подчеркнули, что наблюдаемая динамика на рынке лука связана с аномальными зимними заморозками в странах Центральной Азии, которые являются ключевыми поставщиками этой продукции в Россию.

«При этом в настоящее время цены на лук уже начали снижаться (на 13,8% за прошедшую неделю), и этот тренд сохранится по мере поступления на рынок нового урожая от отечественных производителей. По прогнозу, объем производства лука в текущем году превысит 1,1 млн т, что больше среднего показателя за последние пять лет», — заметили в ведомстве.

В министерстве напомнили, что с этого года Минсельхоз реализует новый федеральный проект по стимулированию производства картофеля и овощей. Его финансирование на 2023 год составило 5 млрд рублей, что в два раза больше, чем было выделено на это направление в 2022-м. Поддержку окажут 76 регионам, при этом субъекты будут авансировать средства для получателей.

Также одним из важных нововведений стала поддержка личных подсобных хозяйств, применяющих специальный налоговый режим при реализации продукции. Она будет оказана сельхозтоваропроизводителям в 32 регионах страны. В целом на данное направление предусмотрено порядка 500 млн рублей, добавили в ведомстве.

Накануне в пресс-службе Министерства сельского хозяйства России сообщили, что ситуация с ценами на рынке круп в России остается стабильной. При этом там уточнили, что стоимость гречневой крупы в июле текущего года на 43% ниже, чем была в 2022-м. Кроме того, в министерстве отметили, что в 2023-м площадь посева таких социально значимых культур, как рис и гречиха, будет больше, чем в прошлом году, а также подчеркнули, что в настоящее время проводится комплекс мер для обеспечения продовольственной безопасности страны.