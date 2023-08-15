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Названы города, где лучше всего будет видно звездопад Каппа-Цигниды

«Яндекс Погода»: лучше всего звездопад Каппа-Цигниды будет видно на Урале и в Поволжье
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Фото: Global Look Press/XinHua/Jiang Hongjing
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В августе россияне смогут увидеть один из последних звездопадов этого лета — звездопад Каппа-Цигниды, пик активности которого придется в ночь с 17 на 18 августа. О том, жители каких городов смогут рассмотреть его лучше всего, «Известиям» 15 августа рассказал руководитель сервиса «Яндекс Погода» Александр Ганьшин.

«Именно в это время небесное явление можно наблюдать невооруженным взглядом. С Земли метеоры похожи на яркие полосы в ночном небе. Интересно, что в пик метеорного потока Каппа-Цигниды ожидается до 10 падающих метеоров в час», — отметил Ганьшин.

По его словам, больше всего повезет жителям уральских городов и Поволжья: очень хорошо будет видно метеоры в Волгограде, Ростове-на-Дону, Уфе, Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске. Именно там ожидается погода без осадков, а сам метеорный поток будет хорошо виден в ночь с 17 на 18 августа, в районе часа ночи. В Самаре и Казани тоже можно увидеть это явление — там ожидается ясная и теплая погода.

В Москве и Санкт-Петербурге 18 августа будет облачная погода с прояснениями, поэтому звездопад Каппа-Цигниды ближе к ночи смогут увидеть и жители столиц. Чуть меньше повезет жителям Сибири: в Томске, Иркутске и Омске 18 августа ожидается пасмурная погода, из-за чего будет труднее рассмотреть звезды, отметил Ганьшин.

«Для наблюдения за метеорным потоком однозначно стоит выехать на природу подальше от черты города. У звездопада Каппа-Цигниды особенно яркие метеоры. Кроме того, это последний метеорный поток лета, который можно застать в хорошую погоду», — подытожил он.

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Ранее «Известия» рассказали читателям об одном из самых ярких звездопадов 2023 года — потоке Персеид. Пик его активности пришелся на ночь 13 августа.

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