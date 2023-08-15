Названы города, где лучше всего будет видно звездопад Каппа-Цигниды

«Яндекс Погода»: лучше всего звездопад Каппа-Цигниды будет видно на Урале и в Поволжье

15 августа 2023, 04:00 0

Фото: Global Look Press/XinHua/Jiang Hongjing