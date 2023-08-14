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17 августа — пик метеорного потока Каппа-Цигниды: где можно посмотреть

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Фото: TAСС/Егор Алеев
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Последний метеорный поток, который россияне смогут увидеть этим летом, носит название «Каппа-Цигниды». Он наблюдается практически каждый год и отличается характерно яркими болидами в ночном небе. Когда и где жители Земли смогут стать свидетелями небесного шоу — читайте в материале «Известий».

Метеорный поток Каппа-Цигниды – 2023: где и когда смотреть

Прохождение метеоров по небу видно из Северного полушария Земли, в том числе на территории России. Поток Каппа-Цигниды активен с 3 по 25 августа, но его пик приходится на 17 августа.

Точка, из которой берет начало метеорный поток, находится в созвездии Лебедя, рядом со звездой Каппа Лебедя.

Метеорный поток Каппа-Цигниды – 2023: как увидеть

В отличие от своего предшественника, звездопада Персеиды, метеорный поток Каппа-Цигниды не столь зрелищный — хотя увидеть его по-прежнему можно невооруженным глазом. В точке пика наблюдательный зритель сможет заметить около трех метеоров в час. Поток содержит фрагменты, которые могут образовать яркие болиды, так что терпение может принести плоды.

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Лунный свет не станет препятствием для желающих увидеть поток Каппы-Цигниды. Защищать зрение при наблюдении за метеорами не нужно. Можно использовать телескоп или другие оптические приборы. А лучше разобраться в происходящем могут специальные приложения с картой звездного неба, отображающие космические события в реальном времени.

Астрономы предполагают, что активность потока Каппы-Цигниды циклична — так, в 1990–2005 годах наблюдался спад, а в 2007 и 2014 годах, напротив, «звездный дождь» отличался интенсивностью. На 2023 год конкретного прогноза нет.

Ранее «Известия» рассказали читателям об одном из самых ярких звездопадов 2023 года — потоке Персеид. Пик его активности пришелся на ночь 13 августа.

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