Названы лучшие города России для наблюдения за звездопадом Персеиды

11–13 августа наступает активность звездопада Персеиды, одного из самых ярких метеорных потоков в году. О том, в каких областях России его будет видно лучше всего, рассказала «Известиям» пресс-служба сервиса «Яндекс Погода» в четверг, 10 августа.

«Из-за Луны, которая сейчас находится в стадии убывания, метеорный поток будет хорошо виден за городом в тех регионах, где ожидается ясная или малооблачная погода без осадков», — отмечал руководитель сервиса Александр Ганьшин.

Метеорологи сообщают, что лучше всего звездопад будет виден вечером 13 августа в Центральной части России. В Москве и Санкт-Петербурге в этот день ожидается облачная погода с прояснениями, поэтому у жителей этих городов будет шанс увидеть природное явление.

Что касается остальной части России, то больше всего повезет крупным уральским городам: Перми, Челябинску, Екатеринбургу, Тюмени и Уфе. Там ожидается ясная погода без осадков и метеорный поток будет хорошо виден в районе полуночи с 12 на 13 августа. Удача также ожидает жителей Казани и Самары, где также прогнозируется безоблачная погода.

Менее повезло жителям Новосибирска, Томска и Омска, где ожидается облачность.

В прошлом году звездопад Персеиды достиг максимума в ночь на 12 августа, на небе наблюдалось более сотни метеоров в час. Они отличаются своей яркостью и высокой скоростью, которая достигает 60 км/с. Свечение некоторых из них может длиться до нескольких секунд.