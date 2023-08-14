Выборы мэра Москвы – 2023: кандидаты и их программы

С 8 по 10 сентября в Москве пройдут выборы мэра столицы. Отдать свой голос жители города смогут лично на избирательных участках и онлайн. Всего зарегистрировано пять кандидатов от партий «Единая Россия», ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия — За правду» и КПРФ. На новый срок выдвинулся и действующий глава столицы Сергей Собянин. «Известия» рассказывают о кандидатах и их предвыборных программах.

Выборы мэра Москвы в 2023 году — Сергей Собянин

Кандидатом от партии «Единая Россия» стал Сергей Собянин. Он занимает пост мэра Москвы с 2010 года. За это время в городе было открыто более 500 новых школ и детских садов, 109 станций метро, включая Большую кольцевую линию и Московское центральное кольцо, построено 1,2 тыс. км дорог. Он также запустил программу реновации, в рамках которой сносится ветхое жилье, а на его месте строится современное. Планируется, что таким образом новые квартиры получат около 1 млн человек. По его инициативе были созданы цифровые сервисы, которыми активно пользуются москвичи.

Предвыборная кампания действующего главы города описана в документе «Москва. Итоги и планы развития города до 2030 года». Основной упор в нем делается на развитие медицины, образования, улучшении транспортной системы города и внедрение цифровых технологий во все сферы жизни.

Так, планируется полное обновление системы здравоохранения, создание крупных медучреждений, в том числе для женского здоровья. Также предполагается внедрение электронных историй болезней и генетических паспортов, которые помогут выявить предрасположенность к тем или иным заболеваниям. Кроме того, медицина будет нацелена на сохранение здоровья, а не только на лечение болезней.

В сфере образования выбран курс на формирование индивидуальных программ на фоне повышения общего качества обучения. Также запланировано развитие сервисов Московской электронной школы (МЭШ) — образовательной платформы для детей, родителей и учителей.

Помимо этого, к 2023 году планируется построить более 70 новых станций метро, 300 км дорог и 200 км выделенных полос, а также запустить 150 электрических речных судов. В планы входит и полная замена автобусного парка на электробусы.

Выборы мэра Москвы в 2023 году — Леонид Зюганов

Коммунистическая партия Российской федерации (КПРФ) предложила на пост мэра столицы кандидатуру Леонида Зюганова. Он входил в состав Московской городской думы шестого созыва в 2014–2019-х годах, после был переизбран. Политик также принимал участие в создании системы «Школа», которая давала ученикам, преподавателям и родителям доступ к материалам уроков, учебным планам и расписаниям. Эта система работает во многих учебных заведениях столицы и Московской области.

Предвыборная кампания Зюганова проходит под лозунгом «Вернуть будущее». Она предполагает запрет на строительство коммерческого жилья, пока не будет достигнут баланс с социальной недвижимостью. Кандидат также предлагает ввести мораторий на перепрофилирование промышленных территорий, увеличить расходы на развитие производства и провести анализ состояния научно-исследовательских институтов.

Кроме того, Зюганов выступает за возвращение пятилетней системы высшего образования с полным отказом от бакалавриата и магистратуры.

Планируются и изменения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Так, Зюганов предлагает освободить от взносов за капремонт людей старше 70 лет, проводить ежегодный аудит деятельности организаций, работающих в сфере ЖКХ, внедрить общественный контроль работы управляющих компаний и создать городскую корпорацию, которая займется модернизацией основных фондов ЖКХ.

Выборы мэра Москвы в 2023 году — Дмитрий Гусев

От партии «Справедливая Россия — За правду» выступает Дмитрий Гусев. В 2021 году он вошел в состав Государственной думы шестого созыва. Позже он стал первым заместителем председателя комитета Госдумы по контролю.

Одним из ключевых пунктов программы Гусева стало обеспечение безопасности Москвы во время чрезвычайных ситуаций, а также усиление антитеррористических и антикриминальных мер. Помимо этого, он предлагает создать общественную систему безопасности, благодаря которой жители столицы узнают, как действовать в экстремальных ситуациях. Предполагается и увеличение числа камер наружного видеонаблюдения.

Гусев также внес предложения по ужесточению миграционной политики. По мнению кандидата, следует ввести квоты для мигрантов во всех областях экономики Москвы с четким указанием, какая требуется специальность и квалификация работников. При этом работать они будут не на постоянной основе, а всего несколько лет, после чего отправятся на родину.

Кандидат также отмечает важность улучшения демографической ситуации в столице и повышения участия горожан в цифровой экономике.

Выборы мэра Москвы в 2023 году — Борис Чернышов

Кандидатом от Либерально-демократической партии России (ЛДПР) стал Борис Чернышов. С 2021 года он занимает пост заместителя председателя Госдумы Вячеслава Володина. До этого он работал советником министра образования и науки, а также заместителем председателя Рособрнадзора.

Предвыборная кампания Чернышова основывается на защите прав людей, решении проблем в области ЖКХ, образования и медицинского обслуживания, а также контроле за соблюдением прав пожилых жителей столицы, самозанятых и людей труда.

Кроме того, Чернышов выступает против уплотнительной застройки в жилых кварталах внутри МКАД. В случае победы на выборах он обещает ввести пятилетний мораторий на такое строительство. При этом он поддерживает реновацию, реорганизацию бывших промзон и создание новых районов на окраинах города.

Кандидат также предложил ежегодно выплачивать по 50 тыс. рублей москвичам, которые не нарушают законы и ПДД, вовремя платят кредиты и налоги, при этом работают, учится или занимаются бизнесом.

Выборы мэра Москвы в 2023 году — Владислав Даванков

Партия «Новые люди» в качестве кандидата на пост мэра Москвы выдвинула Владислава Даванкова. С 2021 года он является заместителем председателя Госдумы. В его обязанности входит курирование комитетов по культуре и охране здоровья, а также организация сотрудничества ГД с Парламентской ассамблеей Средиземноморья.

В своей предвыборной кампании он выступает против уплотнительной застройки. По мнению кандидата, необходимо выбрать курс на равномерное развитие города, чтобы необходимая инфраструктура располагалась в шаговой доступности для всех москвичей.

Он также планирует позволить главам районов устанавливать пониженную налоговую ставку для привлечения крупных компаний. Помимо этого, предлагается предусмотреть налоговые льготы для организаций, занятых в сфере образования или инвестирующих в науку. Даванков также предлагает пятилетний план по очистке Москвы-реки и запрет на массовую вырубку в парках и лесах.

Кроме того, кандидат планирует запустить проект «Миллион айтишниц», в рамках которого планируется бесплатно обучать девушек и женщин программированию, работе с нейросетями и искусственным интеллектом. После завершения программы участницам будет оказана помощь в трудоустройстве.

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