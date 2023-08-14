Шойгу поручил наладить производство ракеты РВВ-МД в кратчайшие сроки

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в понедельник, 14 августа, распорядился в самые короткие сроки наладить производство авиационной управляемой ракеты класса «воздух – воздух» РВВ-МД. Ракету представило на форуме «Армия-2023» оборонное предприятие «Курганприбор».

«Рассчитываю, что вы в кратчайшие сроки развернете производство данного изделия», — обратился Шойгу к гендиректору предприятия Федору Колосовникову по время посещения экспозиции.

Колосовников, в свою очередь, заявил, что приложит все силы, чтобы выполнить поручение министра.

Международный военно-технический форум «Армия-2023» в этом году пройдет с 14 до 20 августа на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.

На форуме Шойгу также доложили об эффективном применении самолетов Су-57 в зоне специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Российский истребитель Су-57 предназначен для поражения воздушных, наземных и надводных целей. В самолете применяются стелс-технологии, снижающие его заметность.

Министру также представили новейшие средства авиационного поражения для Су-57, позволяющие повысить возможности ликвидации всех видов целей.

Помимо этого Шойгу осмотрел экспозицию современных летательных аппаратов, в числе которых военно-транспортный вертолет Ми-26Т2В, самолеты Су-30СМ2 и Су-34, многоцелевой вертолет Ка-32А11М, беспилотные летательные аппараты «Термит», «Иноходец», «Альтиус-РУ», «Форпост-Р» и ударные беспилотники «Гром» и «Шершень».