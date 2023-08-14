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Девушка открыла стрельбу в Санкт-Петербурге при попытке выбраться из квартиры

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Фото: РЕН ТВ
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В Санкт-Петербурге девушка прострелила дверь, чтобы выбраться из запертой квартиры. Об этом 14 августа рассказал источник «Известий».

Инцидент произошел вечером 13 августа. Житель дома на проспекте Обуховской Обороны услышал громкий женский крик из соседней квартиры и через балкон поинтересовался у девушки, что случилось.

«Она пожаловалась, что друзья оставили ее в квартире одну, закрыли, а сами уехали куда-то еще два дня назад. И теперь девушка ощущает себя «пленницей», так как не может выбраться из дома», — рассказал источник.

К запертой квартире приехали полицейские и попытались пообщаться с девушкой, однако она неожиданно выстрелила в сторону двери из карабина.

Стражи порядка связались с хозяином квартиры и попросили отпереть дверь. Арендодатель приехал на место происшествия со своим ключом и открыл ее.

Находившаяся внутри девушка призналась, что употребляла алкоголь и наркотики. При ней обнаружили охотничий карабин «Вепрь-12» с патронами, который принадлежал другу «пленницы».

Девушку доставили в отдел полиции. На нее составили административный протокол и оставили в изоляторе до установления всех обстоятельств произошедшего.

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Ранее, 14 июля, неизвестные выстрелили из травматического пистолета в 14-летнего подростка в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел на футбольном поле в 5-м Предпортовом проезде. В результате стрельбы мальчику повредили левое плечо и грудную клетку справа. Пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью на следующий день.

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