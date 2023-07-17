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Неизвестные выстрелили в 14-летнего подростка в Санкт-Петербурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Неизвестные выстрелили из травматического пистолета в 14-летнего подростка в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно в понедельник, 17 июля.

По данным «Известий», инцидент произошел вечером в пятницу, 14 июля, на футбольном поле на 5-м Предпортовом проезде, д. 6, к. 1. В результате стрельбы мальчику повредили левое плечо и грудную клетку справа.

Пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью на следующий день. После этого его отпустили домой.

Примет злоумышленников мальчик не запомнил. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее, 15 июля, очевидцы рассказали «Известиям» о стрельбе в Кудрово Ленинградской области, в результате которой пострадали три человека. Конфликт разразился между таксистами и затем перерос в перестрелку.

На следующий день устроивший стрельбу мужчина был задержан. По данным следователей, причиной перепалки стала личная неприязнь.

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