В Ленобласти задержали устроившего стрельбу в Кудрово мужчину

В Ленинградской области задержан мужчина, устроивший накануне стрельбу в Кудрово, в результате которой пострадали три человека. Об этом 16 июля сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

«В ходе следственно-оперативных мероприятий подозреваемый задержан и допрашивается по обстоятельствам совершенного преступления. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, конфликт между гражданами иностранного государства произошел на почве личной неприязни. Один открыл стрельбу, в результате чего трое получили огнестрельные ранения.

«Двое граждан в тяжелом состоянии доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается квалифицированная помощь», — отмечает пресс-служба региональном СУ СК РФ.

В настоящее время проводятся следственные действия на установление всех обстоятельств преступления, а также его причин и условий. Расследование продолжается.

О трех пострадавших при стрельбе в Кудрово стало известно ранее, 15 июля. По словам очевидцев, на пересечении Английской улицы и Европейского проспекта между таксистами разгорелся конфликт, который закончился стрельбой.