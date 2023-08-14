В Краснодаре самокатчик сбил няню с малышом и скрылся

Женщина и маленький ребенок получили травмы от наезда водителя самоката, который скрылся после ДТП. О проведении проверки по факту происшествия 14 августа сообщило Следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю в своем официальном Telegram-канале.

«Сегодня в средствах массовой информации и социальных медиа опубликованы сведения о том, что 12 августа 2023 года на пересечении улиц Красной и Карасунской в краевом центре неустановленное в настоящее время лицо, управляя электросамокатом, совершило наезд на женщину с малолетним ребенком», — уточняет ведомство.

На данный момент проводится проверка по данному инциденту, устанавливается личность управлявшего самокатом, а также выясняются подробности правонарушения. Сообщается, что у пострадавшей женщины гематомы на голове и ушибы, а у малыша был диагностирован перелом ключицы.

Ранее, 8 августа, сообщалось, что ГИБДД за семь месяцев в Москве зарегистрировали 338 ДТП с участием электросамокатов. Всего в результате 338 ДТП число пострадавших достигло 356, еще один участник аварии погиб.

27 июля сообщалось, что по итогам шести месяцев в России было зафиксировано 1043 ДТП с участием самокатов, что на 181,9% превысило аналогичный период 2022-го. Показатель пострадавших на 183,2% превышает показатели первого полугодия 2022 года. Кроме того на 100%, выросла статистика погибших в ДТП с электросамокатами: всего 12 человек, включая одного ребенка.