За семь месяцев в Москве зарегистрировали 338 ДТП с самокатами
По итогам первых семи месяцев 2023 года в Москве зарегистрировали 338 аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), велосипедистов и электротранспорта мощностью до 250 Вт. Об этом 8 августа сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
Всего в результате 338 ДТП число пострадавших человек достигло 356, еще один участник аварии погиб.
Кроме того, в период с января по июль в столице зафиксировали 249 ДТП с участием велосипедистов, в результате которых три человека погибли и 250 получили травмы различной степени тяжести.
Ранее, 7 августа, в Москве молодой человек на электросамокате насмерть сбил 32-летнюю девушку. Происшествие случилось 20 июля на Нижней Красносельской улице. Девушка была доставлена в НИИ имени Склифосовского, где у нее диагностировали закрытый перелом обеих лодыжек и заднего края левой большеберцовой кости. 2 августа она скончалась.
Спустя два дня полиция задержала 22-летнего водителя самоката, который ее сбил.