За семь месяцев в Москве зарегистрировали 338 ДТП с самокатами

ГИБДД: за семь месяцев в Москве зарегистрировали 338 ДТП с самокатами, один человек погиб

8 августа 2023, 10:42 0

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына