Чешский хоккеист Сафин получил российский паспорт

Игрок Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Лада» из Тольятти «Лада» Остап Сафин, родившийся в Чехии, получил паспорт Российской Федерации. Об этом в понедельник, 14 августа, ТАСС рассказал гендиректор «Лады» Александр Чеботарев.

«Да, он получил российский паспорт», — подтвердил глава клуба.

Команда заключит однолетний контракт со спортсменом.

Отмечается, что со следующего сезона в КХЛ, согласно новому лимиту, команды смогут заявлять на игру не более трех иностранцев. При этом после получения гражданства РФ 24-летний хоккеист не будет попадать под это ограничение.

Родители Сафина переехали из России в Чехию до его рождения. До 2022 года он играл в США, неоднократно выступал за юниорскую и молодежную команды Чехии.

Ранее, 27 июля, был опубликован указ о предоставлении российского гражданства хоккеисту московского «Динамо» Бреннану Менеллу, родившемуся в США. В апреле спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин сообщил, что американский хоккеист хочет получить гражданство РФ.