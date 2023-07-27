Путин предоставил гражданство рожденному в США хоккеисту «Динамо»

Президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство хоккеисту московского «Динамо» Бреннану Менеллу, родившемуся в США. Указ опубликован 27 июля на официальном интернет-портале правовой информации.



«Принять в гражданство Российской Федерации Менелла Бреннана Роберта, родившегося 24 мая 1997 года в Соединенных Штатах Америки», — сказано в сообщении.

В апреле спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин сообщил, что американский хоккеист хочет получить гражданство РФ.



25-летний Менелл подписал новый контракт с «Динамо» в апреле этого года до конца сезона-2025/26. Состав команды он пополнил в прошлом году и в 50 играх Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) текущего сезона набрал 27 (2+25) очков.

Менелл — третий игрок в «Динамо» из США.