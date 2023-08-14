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Путин заявил о растущей доле продуктов в РФ с использованием искусственного интеллекта

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Фото: TASS/EPA/SERGEI ILNITSKY
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В Российской Федерации растет рынок продуктов, в которых используется искусственный интеллект (ИИ). Об этом заявил 14 августа президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам Международного военно-технического форума «Армия-2023».

Глава государства отметил, что в текущем году деловая программа форума, состоящая из 250 мероприятий, посвящена как раз вопросам развития технологий искусственного интеллекта и диверсификации оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

«России есть что предложить в этих прорывных, перспективных направлениях. Год от года у нас растет объем рынка продуктов, в которых используются технологии искусственного интеллекта», — указал президент в обращении, текст которого размещен на сайте Кремля.

Российский лидер также заявил, что в стране рады тому, что всë больше иностранных военно-промышленных компаний становятся участниками форума. Если в прошлом году свою продукцию на форуме экспонировали 32 организации, то в этом их уже 82.

«И, конечно, предлагаем обратить внимание на инновационную и гражданскую продукцию наших предприятий ОПК. Это катера и вертолеты, амфибии и беспилотники для самого широкого применения», — подчеркнул он.

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Кроме того, президент указал, что Россия открыта к углублению военно-технического сотрудничества со всеми, кто отстаивает свой независимый путь развития и предлагает своим партнерам большой выбор современных образцов оружия практически всех видов и типов.

До этого, 19 июля, Путин отметил, что России нужно постоянно укреплять свои позиции в области искусственного интеллекта, и делать это на собственной базе. Он подчеркнул, что технологии ИИ экономически выгодны для страны, однако их внедрение происходит не очень активно. Глава государства поручил заложить в бюджет на 2024–2026 годы финансирование исследовательских центров, которые работают с ИИ.

Ранее, 21 апреля, сообщалось, что холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал комплекс бортовых средств цифровой связи с использованием технологий искусственного интеллекта. Оборудование предназначено для самолетов пятого поколения, оно позволит повысить качество передачи информации между воздушными судами и наземными комплексами.

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