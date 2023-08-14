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«Роскосмос» подтвердил вывод на орбиту новейшего аппарата «Глонасс-К2»

«Роскосмос»: на орбиту выведен новейший аппарат навигации «Глонасс-К2»
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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Навигационный аппарат нового поколения «Глонасс-К2» вывели на орбиту 7 августа. Об этом 14 августа на форуме «Армия-2023» сообщил первый заместитель генерального директора «Роскосмоса» по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Александр Иванов.

«Запуском «Глонасс-К2» 7 августа начата глубокая модернизация глобальной навигационной системы», — сказал он на пленарном заседании мероприятия.

Иванов обратил внимание, что будет обновлена не только спутниковая группировка, но и наземный контур управления.

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В конце июня гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что госкорпорация планирует в августе запустить навигационный спутник «Глонасс-К2». По его словам, спутник будет иметь более длительные сроки активного существования и лучшие технические характеристики.

В том же месяце Путин назвал очень перспективной программу по освоению «низкого» космоса. Глава государства отметил, что в этой нише необходимо активно работать, так как она не занята.

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