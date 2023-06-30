Борисов анонсировал запуск спутника «ГЛОНАСС-К2» в августе

В рамках рабочей встречи гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил 30 июня президенту РФ Владимиру Путину, что госкорпорация планирует запустить навигационный спутник «ГЛОНАСС-К2» в августе этого года.

«Мы поддерживаем группировку «ГЛОНАСС», которая дает соответствующие точности. В августе наши планы — запустить аппарат нового поколения «ГЛОНАСС-К2», — сказал Борисов.

По его словам, спутник будет иметь более длительные сроки активного существования и лучшие технические характеристики.

Накануне на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени» Путин назвал очень перспективной программу по освоению «низкого» космоса. Глава государства отметил, что в этой нише необходимо активно работать, так как она не занята.

Еще в апреле российский лидер отдал распоряжение увеличить производство отечественных спутников для различных целей. Путин тогда подчеркнул, что Россия постепенно наращивает свой потенциал.

Кроме того, в январе Борисов сообщил, что РФ должна к 2030 году расширить свою орбитальную группировку до 1 тыс. спутников.