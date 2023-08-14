Эксперт рассказала о новых способах мошенничества через Telegram

Мошенники начали использовать функции Telegram в своих целях. Об этом эксперт проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская побеседовала с «РИА Новости» в понедельник, 14 августа.

В мошеннических целях теперь используются боты в мессенджере Telegram, которые могут заменить номер пользователя на номера различных госорганов и служб.

«Особенность этих ботов в том, что при звонках в мессенджере происходит не телефонное соединение, а значит, операторам сложнее верифицировать подмену номера», — сообщила Пожарская.

Эксперт рассказала о случае, когда такую мошенническую схему использовали, чтобы позвонить якобы из управления ФСБ России по Архангельской области. Сначала мошенники создали в Telegram поддельный аккаунт директора Архангельского театра драмы имени Ломоносова Сергея Самодова. После этого они вычислили номера сотрудников театра и разослали по ним объявления якобы от Самодова с предупреждением о скором звонке «куратора из Федеральной службы безопасности Министерства культуры». В результате одному из сотрудников театра поступил звонок, при котором на экране отобразился номер ФСБ. Работник взял трубку. В процессе разговора выяснилось, что его якобы обвиняют в пособничестве украинской армии.

«Наших специалистов больше заинтересовала не подделка профиля директора театра и не сценарий о звонке от представителя спецслужбы, а профиль, с которого поступил звонок в Telegram якобы от силовика — номер звонящего определялся не как мобильный. Поисковый запрос показал, что этот номер стационарный и закреплен за дежурной службой регионального управления ФСБ РФ по Архангельской области», — рассказала Пожарская.

Дело в том, что для звонков через Telegram нужно иметь именно мобильный номер, так как только через него может пройти изначальная регистрация в мессенджере. В Telegram невозможно позвонить по стационарному телефону.

«Если пользователь получит такой звонок в мессенджер и попробует выяснить в поисковике, кому принадлежит номер, привязанный к аккаунту звонящего, то в выдаче обнаружит его на официальных сайтах, то есть легенда злоумышленника получит подтверждение, и у его аферы, к сожалению, будет больше шансов на успех», — посетовала эксперт.

Ранее, 11 августа, заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов объяснил, какие запросы смартфона лучше проигнорировать, чтобы избежать мошенников. Запрашиваемые при установке приложения данные — большой массив персональной информации, объяснил он. Не всегда следует давать разрешение на доступ к ней.

В тот же день руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов объяснил, почему работает мошенническая схема с сообщениями якобы от близких людей жертвы. По его словам, у людей, которые видят сообщения в мессенджерах и соцсетях с какой-либо просьбой от знакомого человека, повышается уровень доверия к словам собеседника.