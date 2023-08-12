Эксперт рассказал, какие запросы смартфона лучше проигнорировать

Запрашиваемые при установке приложения данные — большой массив персональной информации. Об этом в пятницу, 11 августа, рассказал агентству «Прайм» заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.

«Перед нажатием кнопки «разрешить» стоит задуматься: зачем владельцам игры-головоломки доступ к вашим контактам? С особой осторожностью следует относиться к приложениям от неизвестных разработчиков», — рассказал эксперт. По его словам, при любых сомнениях стоит перестраховаться и выбрать аналог с проверенной репутацией.

Однако он уточнил, что хоть возможность отказаться у пользователя есть, это может привести к некорректной работе приложения.

«Например, агрегатор такси не сможет предоставить услугу, если в программе на устройстве клиента отключена геолокация», — пояснил Магомедов.

Специалист посоветовал проверять установленные приложения и удалять ненужные, так как они даже в фоновом режиме могут использовать ресурсы и данные гаджета.

Ранее, 22 июня, эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили фишинговую рассылку, которую киберпреступники проводят якобы от имени HR-отделов крупных организаций. Мошенники стали обманывать сотрудников компаний, которые собираются в отпуск. Они рассылают «срочные» письма от имени отдела кадров, а по факту получают доступ к личным и корпоративным данным.