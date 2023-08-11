Письменная реформа: мошенники ввели нулевой этап обмана — сообщение от коллеги

Телефонные мошенники ввели так называемый нулевой этап обмана — сообщение от коллеги. От имени сотрудника или партнера они убеждают потенциальную жертву, что скоро поступит звонок, который нельзя проигнорировать . Дальше по стандартному сценарию ему набирают «правоохранители», а затем — «представители банков», которые выманивают деньги. Об этом «Известиям» рассказали в «Лаборатории Касперского», информацию подтвердили в проекте «Народного фронта» «За права заемщиков» и крупнейших банках. Появление еще одного звена в цепочке повышает доверие к звонящему. По реакции на сообщение можно понять, склонен ли человек выполнить указание , что упрощает задачу для преступников.

Разговор с коллегой

Телефонные мошенники удлинили схему обмана. Они ввели «нулевой этап» , рассказали «Известиям» в «Лаборатории Касперского». Там пояснили: сначала человеку приходит сообщение в мессенджере (чаще всего — в Telegram). Оно может быть как от знакомого контакта, например от коллеги, так и с неизвестного номера .

— Во втором случае мошенники обычно говорят, что они представители той сферы, в которой работает потенциальная жертва. Таким образом они стремятся вызвать больше доверия. Пользователя уведомляют о скором звонке по некоему важному делу от представителей правоохранительных органов или регуляторов и обращают внимание, что эту беседу нельзя игнорировать , — уточнили в «Лаборатории Касперского».

В компании пояснили: для реализации «нулевого этапа» злоумышленники часто используют украденные ранее аккаунты других пользователей. В последнее время их число выросло.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Затем обман развивается по уже отработанной схеме . С человеком связываются якобы представители правоохранительных органов или регуляторов и убеждают в важности содействия и выполнения некоторых требований, сообщили в «Лаборатории Касперского». Далее с человеком связывается фейковый сотрудник банка. Жертву заставляют перевести свои деньги на определенную карту, а также взять кредит и, например, положить средства на чужой счет через банкомат.

— В июле мы увидели всплеск инцидентов с подобным сценарием . На ставшие уже многим знакомыми легенды «представителей службы безопасности банка», «звонок от правоохранительных органов» люди не реагируют. Ссылка на профессиональную деятельность — нестандартный подход , — заявил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

По его словам, атака усложняется тем, что начинается с сообщения в мессенджере якобы от знакомого или сотрудника той же сферы . Кроме того, злоумышленники постоянно меняют канал связи и переводят общение с одного контакта на другой.

На платформе «Мошеловка», которая запущена проектом «Народного фронта» «За права заемщиков», также фиксировали сигналы о новой легенде обмана. Этот сценарий реализуется не только в трудовых коллективах и профессиональных сообществах, но и в группах по интересам , заявил глава регионального блока проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» и эксперт платформы «Мошеловка» Галактион Кучава. Например, они распространяются среди участников одного клуба пенсионеров, постоянных клиентов одного тира или специфической спортивной секции.

Сложно, но надежно

О схеме обмана с «нулевым этапом» также знают в ВТБ и Газпромбанке . В ВТБ отметили, что этот сценарий потенциально более опасный, поскольку сообщение от знакомого человека может повысить доверие.

— Это новая схема, которая по состоянию на июль 2023 года не получила активного распространения . Известны только единичные случаи ее реализации. При этом сценарий более дорогой для применения за счет своей многоэтапности. Он сложнее (по сравнению с холодным обзвоном) пускается в тираж в call-центрах, — отметил замначальника департамента защиты информации ГПБ Алексей Плешков.

Масштаб схемы может стать социально опасным, если у злоумышленников будет эффективно работающий, универсальный способ хищения данных учетных записей и аккаунтов людей , считают в Ассоциации развития финграмотности (АРФГ). Кроме того, мошенникам нужно достаточное количество хорошо говорящего и пишущего по-русски «персонала» на второй линии, занимающегося обработкой жертв, добавили там.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В проекте «За права заемщиков» расценивают рассылку предупреждений о скором звонке от правоохранителей не как удлинение сценария, а скорее как его оптимизацию.

— Если раньше злоумышленники, взламывающие учетные записи, были вынуждены тратить время на переписку и убеждение людей, то сейчас рассылка придает легенде убедительности. Преступники быстрее понимают, на какой из контактов тратить время бессмысленно , — полагает Галактион Кучава.

В сервисе разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI сообщили «Известиям», что знают о похожей схеме мошенничества. По словам основателя сервиса Ашота Оганесяна, злоумышленники получают телефонные номера коллег жертвы (например, из утечек, содержащих корпоративные данные). Затем преступники с фальшивых аккаунтов сотрудников правоохранительных органов начинают писать по этим контактам, требуя предупредить их знакомого об ожидающемся звонке. Никакого взлома мессенджеров при этом не требуется , подчеркнул эксперт.

Для сохранения своих сбережений Банк России рекомендует не сообщать личные и финансовые данные посторонним лицам, под каким бы предлогом или каким бы способом их ни пытались узнать (телефонный звонок, сайт, электронное письмо), напомнили в ЦБ. Кроме того, не нужно совершать какие-либо операции с картой по просьбе незнакомых лиц. Не стоит верить звонкам, которые вы не инициировали, подчеркнули в МКБ.