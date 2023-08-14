Американский бизнесмен Илон Маск в воскресенье, 13 августа, согласился с мнением британского аналитика Александра Меркуриса о провале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Бизнесмен и инвестор Дэвид Сакс опубликовал на своей странице Х (бывший Twitter) видеоролик с речью Меркулиса. На видеозаписи тот заявляет, что США игнорировали опасения российской стороны в вопросе европейской безопасности.

«И теперь, после провала контрнаступления, США могли бы попытаться вступить в серьезные переговоры с русскими, но вместо этого требуют продолжения бойни», — сказал он. По его словам, американское правительство выбрало «путь конфронтации и конфликта, а не компромисса и мира».

Маск согласился с утверждениями Меркуриса и написал в ответ на публикацию «Точно».

13 августа газета The Hill заявила, что наступление ВС РФ на фоне неудачных действий Киева станет страшным ударом для ВСУ. По мнению старшего советника Центра стратегических и международных исследований (CSIS) США Марка Канчиана, переход территорий под Харьковом под контроль ВС РФ станет серьезной проблемой для ВСУ и разочарует западных спонсоров.

Перед этим, 11 августа, The Hill написала, что просчеты западных кураторов Украины при подготовке к контрнаступлению и разлад между ними в вопросе продолжения спонсирования Киева стали подарком для России. ВС РФ непременно используют это в своих интересах, считают авторы публикации.

Тогда же немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что российские военные постоянно срывают контрнаступление ВСУ. Они делают это, наступая на северо-восток, тогда как украинские подразделения на юге пытаются безуспешно прорвать оборону ВС РФ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.