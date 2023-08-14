Реклама
Прямой эфир
Экономика
В России начали проверку стоимости кормов и ветпрепаратов для животных
Мир
В РФ заявили о желании США сохранить глобальное доминирование за счет AUKUS
Культура
The Sun сообщила о начале работ над сиквелом «Барби»
Культура
Мультсериал по веб-комиксу от автора «Рика и Морти» показал рекордный рейтинг
Мир
Мятежники Нигера заявили о намерении предъявить обвинение свергнутому президенту
Мир
Евросоюз выделил Украине военную помощь на €20 млрд
Общество
Умерла бывшая жена актера Александра Домогарова
Экономика
Минпромторг выступил против законопроекта «о честной цене»
Интернет и технологии
Сторис в Telegram станут бесплатными для всех пользователей
Мир
В постпредстве РФ в Женеве объяснили нежелание Новой Зеландии вступать в AUKUS
Мир
В раде предложили изменить закон о нацменьшинствах
Мир
The Hill заявила о фатальности для ВСУ наступления российской армии
Культура
Скончался актер Владимир Ширапов

Илон Маск согласился с британским аналитиком о провале контрнаступления Украины

0
Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский бизнесмен Илон Маск в воскресенье, 13 августа, согласился с мнением британского аналитика Александра Меркуриса о провале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Бизнесмен и инвестор Дэвид Сакс опубликовал на своей странице Х (бывший Twitter) видеоролик с речью Меркулиса. На видеозаписи тот заявляет, что США игнорировали опасения российской стороны в вопросе европейской безопасности.

«И теперь, после провала контрнаступления, США могли бы попытаться вступить в серьезные переговоры с русскими, но вместо этого требуют продолжения бойни», — сказал он. По его словам, американское правительство выбрало «путь конфронтации и конфликта, а не компромисса и мира».

Маск согласился с утверждениями Меркуриса и написал в ответ на публикацию «Точно».

«Нужно еще постараться. Но финиш уже виден»
Спецкор «Известий» посетил один из самых горячих участков линии соприкосновения в ДНР

13 августа газета The Hill заявила, что наступление ВС РФ на фоне неудачных действий Киева станет страшным ударом для ВСУ. По мнению старшего советника Центра стратегических и международных исследований (CSIS) США Марка Канчиана, переход территорий под Харьковом под контроль ВС РФ станет серьезной проблемой для ВСУ и разочарует западных спонсоров.

Перед этим, 11 августа, The Hill написала, что просчеты западных кураторов Украины при подготовке к контрнаступлению и разлад между ними в вопросе продолжения спонсирования Киева стали подарком для России. ВС РФ непременно используют это в своих интересах, считают авторы публикации.

Тогда же немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что российские военные постоянно срывают контрнаступление ВСУ. Они делают это, наступая на северо-восток, тогда как украинские подразделения на юге пытаются безуспешно прорвать оборону ВС РФ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023