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The Hill заявила о фатальности для ВСУ наступления российской армии

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Наступление ВС РФ на фоне неудачных действий Киева станет страшным ударом для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщила газета The Hill.

По словам издания, Россия «незаметно начала новое наступление», пока страны Запада и сама украинская администрация заняты почти провалившимся контрнаступлением.

По мнению старшего советника Центра стратегических и международных исследований (CSIS) США Марка Канчиана, переход территорий под Харьковом под контроль ВС РФ станет серьезной проблемой для ВСУ и разочарует западных спонсоров.

«Если они смогут сделать это в момент, когда украинское контрнаступление зависло в оборонительной зоне, это будет очень мощный провал и, я думаю, очень обескуражит западных сторонников», — цитирует его слова The Hill.

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Ранее в тот же день украинское издание УНИАН высказало мнение, что в провале летнего контрнаступления ВСУ виновно военное руководство НАТО. По словам издания, западные советники мало понимают, что происходит в зоне спецоперации.

Перед этим, 11 августа, The Hill написала, что просчеты западных кураторов Украины при подготовке к контрнаступлению и разлад между ними в вопросе продолжения спонсирования Киева стали подарком для России. ВС РФ непременно используют это в своих интересах, считают авторы публикации.

В этот же день немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что российские военные постоянно срывают контрнаступление ВСУ. Они делают это, наступая на северо-восток, тогда как украинские подразделения на юге пытаются безуспешно прорвать оборону ВС РФ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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