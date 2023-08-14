Спустя месяцы переговоров немецкий танкостроительный концерн Rheinmetall объявил, что отремонтирует для Украины еще 30 хранящихся Leopard 1A5 из партии в 50 единиц, ранее принадлежавшей бельгийской компании OIP Land Systems. Однако система управления огнем и еще некоторые моменты вызывают серьезные вопросы, пишет Forbes.

Автор статьи Дэвид Экс указывает, что после модернизации 40-тонного четырехместного Leopard 1A5BEs Бельгия снабдила танки системами управления огнем (СУО) собственной разработки SABCA. Leopard 1A5 других стран, как правило, оснащены заводскими немецкими системами управления огнем EMES-18. Обе системы почти идентичны, но разница в деталях.

Бельгийская армия считала SABCA настолько превосходящей EMES-18, что переплатила за уникальность. Однако SABCA оказалась сложнее в обслуживании, поэтому канадская армия в свое время переоснастила бельгийские танки базовыми EMES-18.

«Система управления огнем SABCA может оказаться трудной в обслуживании. Уже есть признаки того, что SABCA на тех 50 Leopard 1A5B, которые Rheinmetall получила от OIP Land Systems, в плохом состоянии. Поэтому есть основания, что Германия может передать Украине только 30 из 50 бывших бельгийских танков», — пишет журнал.

Однако огневая мощь — это не самая большая проблема будущих украинских Leopard 1A5, отмечает Дэвид Экс. Гораздо большей проблемой является их тонкая стальная броня, максимальная толщина которой составляет всего 70 мм.

«Она слишком тонкая, чтобы обеспечить надежную защиту от чего-либо более мощного, чем российский крупнокалиберный пулемет», — выносит вердикт автор материала.

11 августа аналитик Центра новой американской безопасности Франц-Стефан Гади заявил, что масштабы потерь военной техники на поле боя Вооруженными силами Украины говорят о переоценке Западом способности украинских военных ее освоить и применять. Прямым следствием потерь техники стало то, что ВСУ ведут бои при главенстве пехоты с артобстрелами российских позиций.

В тот же день The Hill назвал подарком для РФ просчеты Запада при контрнаступлении ВСУ. Просчеты западных кураторов при подготовке к контрнаступлению и разлад между ними в вопросе продолжения спонсирования Киева Россия сможет выгодно использовать в своих интересах.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.