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Минпромторг выступил против законопроекта «о честной цене»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Минпромторг сформировал негативную позицию относительно законопроекта о так называемой честной цене. Речь идет о поправках в закон «О защите прав потребителей». Проект требует от торговли указывать на ценнике стоимость продукции за округленную единицу веса или объема — 1 л или 1 кг.

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Проект должен защитить покупателей от производителей, которые сокращают упаковку, но не меняют стоимость товара. Документ подготовил и в начале июня внес в Госдуму вице-спикер ГД Борис Чернышов.

Министерство промышленности и торговли раскритиковало документ, сказано в его письме в Государственно-правовое управление (ГПУ) президента. «Известия» ознакомились с ним. Фактически предлагаемое регулирование возлагает на розницу обязанность производить расчеты стоимости 1 кг или 1 л продукции, выкладка товаров и подготовка ценников подорожают, сказано в нем. Процесс должен быть автоматизирован, а значит, возникнут новые издержки на модернизацию учетных систем, что также заложат в конечную стоимость товаров.

Плюс к этому в ассортименте магазинов есть продукция, цена которой за 1 кг или 1 л не нужна потребителю, напомнил Минпромторг. Например, это кофе, чай, конфеты, жевательная резинка, чипсы и другое. Это усложнит восприятие стоимости таких товаров, предполагает регулятор. Это также следует учитывать, уверены в министерстве. Законопроект же не делает исключения для отдельных категорий товаров.

В итоге новая обязанность продавцов усложнит бизнес-процессы и, как следствие, спровоцирует рост цен на потребительском рынке: компании «будут перекладывать возникшие издержки на потребителей», сказано в документе министерства.

«На основании вышеизложенного Минпромторг не поддерживает законопроект», отмечено в письме ведомства. Вместе с тем Минпромторг предлагает ввести единый стандарт фасовки, для того чтобы покупателям было легче сравнить цены на аналогичные товары разного объема или веса.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Прошлись мимо: Минпромторг выступил против указания цен товаров за кг и литр

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