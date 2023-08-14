МВД России объявило в розыск трех украинских генералов

МВД РФ объявило в розыск трех генералов Вооруженных сил Украины (ВСУ), обвиняемых в обстрелах Донбасса, в результате которых погибли и пострадали более 100 человек. Информация появилась в базе розыска ведомства.

Одним из объявленных в розыск генералов стал генерал-лейтенант ВСУ, с 2021 года замглавнокомандующего Вооруженных сил Украины Евгений Мойсюк.

«Мойсюк Евгений Георгиевич. Украинец. Разыскивается по статье УК», — написано в базе. Однако конкретная статья, по которой его разыскивают, осталась неназванной.

Помимо Мойсюка в розыск объявили генерал-майора ВСУ, командующего подготовкой командования сухопутных войск Игоря Палагнюка и генерал-майора ВСУ, начальника штаба — первого заместителя командующего десантно-штурмовых войск Андрея Ковальчука.

Ранее, 28 июля, Следственный комитет России (СК РФ) предъявил обвинения Евгению Мойсюку, Андрею Ковальчуку и Игорю Палагнюку. В 2016, 2017, 2019 годах они командовали подразделениями ВСУ, обстреливавшими населенные пункты Донецкой и Луганской народных республик, в результате их преступных действий погибли и получили ранения свыше 100 человек.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.