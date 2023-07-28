СКР сообщил об уголовном деле против создателя «Грузинского легиона» Мамулашвили

Создатель «Грузинского национального легиона» Ушанги Мамулашвили заочно привлечен к уголовной ответственности. Об этом в пятницу, 28 июля, на своем сайте сообщил СК РФ по итогам оперативного совещания ведомства в Мариуполе.

Мамулашвили, также известный под именем Мамука Мамулашвили, привлечен к ответственности в рамках дела о вербовке и участии наемников в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). В настоящее время более 70 наемников из числа легиона привлечены к уголовной ответственности, отметило ведомство.

Кроме того, заочные обвинения были предъявлены трем украинским военачальникам: Евгению Мойсюку, Андрею Ковальчуку и Игорю Палагнюку. В 2016, 2017, 2019 годах они командовали подразделениями ВСУ, обстреливавшими населенные пункты Донецкой и Луганской народных республик, в результате их преступных действий погибли и получили ранения свыше 100 человек.

В суды новых российских регионов направлено 126 уголовных дел о преступлениях киевского режима, часть которых уже рассмотрена с вынесением обвинительных приговоров, сообщили в ведомстве.

Совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями в отношении мирного населения и российских военных, прошло в Мариуполе под руководством председателя СК РФ Александра Бастрыкина, уточнило ведомство.

Ранее, 14 июля, СК РФ предъявил заочные обвинения экс-министру обороны Украины Андрею Загороднюку и начальнику объединенного оперштаба ВСУ Игорю Танцюре.

16 мая в ЛНР приговорили к 14 годам лишения свободы украинского военного Андрея Бардаша, причастного к преступлениям в отношении мирного населения. Следствие установило, что 6 марта 2022 года мужчина бросил наступательную гранату РГД-5 в окно дома в городе Попасная, чтобы в нем не смогли больше проживать мирные граждане.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.