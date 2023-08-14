Раненый ефрейтор Казаков вывел горящую БМП из-под обстрела и спас экипаж

Боевая машина пехоты (БМП) под управлением ефрейтора Константина Казакова подверглась массированному обстрелу со стороны боевиков. Удар гранатомета по машине привел к серьезным повреждениям — она загорелась, а военнослужащий получил осколочное ранение ноги и контузию. О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации в понедельник, 14 августа, рассказали в Минобороны РФ.

Понимая, что эвакуация из машины равносильна гибели всего отделения, ефрейтор Казаков, невзирая на ранение, решил вывести экипаж из-под огня. Разогнавшись и мастерски маневрируя на полном ходу, он вывел БМП из-под артиллерийского огня.

Затем мотострелки в пешем порядке вступили в бой с противником, а ефрейтор Казаков приступил к тушению горящей БМП и восстановлению ее работоспособности. В результате решительных действий ефрейтора Казакова экипаж боевой машины сохранен и может решать новые боевые задачи.

Тем временем заместитель командира взвода, командир миномета минометной батареи гвардии старший сержант Денис Поляков сражался за взятие под контроль одного из стратегических объектов.

На временной огневой позиции под непрерывным огнем он точным выстрелом уничтожил группу вражеской пехоты, прибывшую на усиление обороняющихся боевиков. Кроме того, расчет Полякова разгромил более 10 огневых точек националистов, что способствовало успеху батареи и взятию под контроль ВС РФ важного объекта противника без потерь в технике и личном составе.

Днем ранее, 13 августа, Минобороны рассказало, как гвардии сержант Александр Шадрин в составе экипажа боевой машины пехоты вел огневую поддержку наступающих мотострелковых подразделений. В ходе боя он выявил артнаводчиков противника, которые корректировали удары по российским военным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.