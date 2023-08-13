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Экипаж БМП скрытно подобрался и ликвидировал корректировщиков ВСУ

Гвардии сержант Шадрин на БМП скрытно подобрался и ликвидировал корректировщиков
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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Гвардии сержант Александр Шадрин в составе экипажа боевой машины пехоты (БМП) вел огневую поддержку наступающих мотострелковых подразделений. В ходе боя он выявил артнаводчиков противника, которые корректировали удары по российским военным. О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации в воскресенье, 13 августа, рассказали в Минобороны РФ.

Под непрерывным артиллерийским огнем украинских националистов Шадрин умело маневрировал на поле боя, своевременно занимал выгодные позиции, чтобы обеспечить поражение объектов противника и прикрыть броней БМП пехоту.

В ходе боя Шадрин обнаружил артиллерийских наводчиков противника, которые корректировали огонь по российским подразделениям. Он направил боевую машину в их сторону. Используя рельеф местности, гвардии сержант смог незаметно подъехать к позиции противника и прицельным огнем БМП уничтожил наблюдательный пункт противника с находящимися на нем корректировщиками.

Это способствовало полному уничтожению противника в ходе боя и закреплению российских подразделений на новых рубежах.

Тем временем командир медицинской роты гвардии капитан медицинской службы Олег Бендус в ходе ожесточенных боев в районе одного из населенных пунктов спасал жизни, оказывая медицинскую помощь при ранениях и контузиях во время боев и артиллерийских обстрелов на линии боевого соприкосновения.

Когда противник попытался выбить российские войска с занимаемых позиций, он нанес сосредоточенный огневой удар. Снаряды попали в здание с ранеными, где в тот момент гвардии капитан Бендус оказывал медпомощь. Он получил ранение и оказался под завалами обрушившегося перекрытия.

Выбравшись из-под завалов, несмотря на полученные травмы, Бендус отказался эвакуироваться и продолжил оказывать медицинскую помощь, чем спас жизни личного состава мотострелкового подразделения.

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Днем ранее, 12 августа, в Минобороны рассказали, как, находясь на наблюдательном пункте и ведя разведку, разведчик реактивного дивизиона гвардии ефрейтор Олег Тараник обнаружил сосредоточение живой силы противника и техники. Они направлялась к позициям российских подразделений.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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