Собянин рассказал о ходе строительства Троицкой линии метро

Отдельные участки строящейся Троицкой линии метро Москвы уже готовы более чем наполовину. Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, отрезок от «ЗИЛа» до «Коммунарки» планируется запустить уже в 2024 году. Далее новую линию столичной подземки протянут до Троицка: пока что утвержден проект участка до станции «Кедровая».

Троицкая линия метро станет самой протяженной за границами МКАД. Длина линии составит свыше 40 км. На ней разместятся 17 станций. В настоящее время они находятся в разных стадиях готовности.

В частности, на 70% готов участок от «Новаторской» до «Бачуринской». Специалисты ведут там отделочные работы и проводят монтаж инженерных систем. Кроме того, продолжаются монолитные работы на участке от «Бачуринской» до «Коммунарки», пишет «Москва 24».

На станциях до «Новаторской» идет устройство основных конструкций и продолжается проходка тоннелей, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как отмечает телеканал «360», пользоваться Троицкой веткой столичной подземки будут свыше 1,5 млн человек.

8 августа заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил о планах по благоустройству территории над станцией метро «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии метро. Общая площадь благоустройства с мощением гранитной плиткой составит около 8 тыс. кв. м. На участке также восстановят 432 м проезжей части.