Минобороны сообщило об успешном уничтожении беспилотника над Белгородской областью

Очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации пресечена 13 августа около 22 часов над территорией Белгородской области, о чем сообщило Министерство обороны страны.



«Российскими средствами ПВО (противовоздушной обороны — Ред.) беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Там подчеркнули, что пострадавших и разрушений нет.

Ранее в этот день военное ведомство сообщило о ликвидации над регионом еще одного украинского беспилотника. Это была третья попытка за день Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать БПЛА Белгородскую область.

Первую атаку на регион ВС РФ отразили около 04:00 утра. О пресечении второй атаки стало известно около 11:00 утра.