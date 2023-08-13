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Минобороны сообщило об успешном уничтожении беспилотника над Белгородской областью

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Фото: Соцсети
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Очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации пресечена 13 августа около 22 часов над территорией Белгородской области, о чем сообщило Министерство обороны страны.

«Российскими средствами ПВО (противовоздушной обороны — Ред.) беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Там подчеркнули, что пострадавших и разрушений нет.

Подлет окончен: как предотвратили удар беспилотников по Новой Москве
Нападение происходило по сценарию, уже опробованному террористами в мае этого года

Ранее в этот день военное ведомство сообщило о ликвидации над регионом еще одного украинского беспилотника. Это была третья попытка за день Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать БПЛА Белгородскую область.

Первую атаку на регион ВС РФ отразили около 04:00 утра. О пресечении второй атаки стало известно около 11:00 утра.

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