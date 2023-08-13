Силы РФ уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью
Еще один украинский беспилотник сбит 13 августа над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
Попытка атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа зафиксирована около 13:30 мск.
«Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении МО.
Пострадавших и разрушений не зафиксировано.
Это уже третья попытка за день Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать БПЛА Белгородскую область. Так, первую атаку на регион ВС РФ отразили около 04:00 утра. О пресечении второй атаки стало известно около 11:00 утра.
В этот же день Минобороны сообщили об уничтожении беспилотника самолетного типа над Курской областью. Пострадавших и разрушений нет.