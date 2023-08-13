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Франция выполнила план по подготовке украинских солдат на 2023 год

Var matin: минобороны Франции сообщило о завершении обучения 6 тыс. солдат ВСУ
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Фото: REUTERS/Diego Herrera
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Франция завершила обучение 6 тыс. украинских солдат, выполнив план на год, рассказал 13 августа глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню, сообщило издание Var matin.

«Украинскому контрнаступлению требуется новое поколение солдат, которых необходимо обучать. В августе мы достигли поставленной на год цели по обучению 6 тыс. украинских солдат, распределенных между Францией и Польшей», — отметил министр.

Лекорню напомнил, что Париж продолжит поддерживать Украину, особенно в плане ПВО и поставок боеприпасов. Он обратил внимание, что контрнаступление ВСУ «поглощает огромное количество боеприпасов».

«Каждый месяц мы поставляем украинцам партию снарядов 155-го калибра», — добавил министр.

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В начале августа украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Киев получил ракеты большой дальности SCALP от Парижа.

Франция 11 июля решила передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия. По словам президента страны Эммануэля Макрона, страна придерживается специальной доктрины, чтобы позволить Украине защищать свою территорию.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это решение ошибочным, но не влияющим на ход спецоперации по защите Донбасса.

Западные страны продолжают усиливать финансовую и военную помощь Киеву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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