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МИД Великобритании предупредил граждан об угрозе терактов в Швеции

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Фото: Global Look Press
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Министерство иностранных дел Великобритании предупредило своих граждан о возросшей угрозе террористических атак в Швеции, об этом говорится 13 августа на сайте внешнеполитического ведомства.

«Террористы, скорее всего, попытаются совершить теракты в Швеции. Нападения могут носить неизбирательный характер, в том числе в местах, часто посещаемых иностранцами», — отметили в министерстве.

Угроза терактов против интересов Лондона и британских групп повышена. Как уточняется, атаки могут быть мотивированы конфликтами в Ираке и Сирии.

«Вы должны быть бдительными в это время», — предупредили в МИД Великобритании.

В заявлении советника по национальной безопасности Швеции Хенрика Линдерхольма говорится, что правоохранители пристально следят за развитием событий и сотрудничают с международными партнерами для защиты шведов за рубежом и для противодействия распространяемым «ненавистническим сообщениям о Швеции», дополняет «Газета.Ru».

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