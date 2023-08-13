МИД Великобритании предупредил граждан об угрозе терактов в Швеции

Министерство иностранных дел Великобритании предупредило своих граждан о возросшей угрозе террористических атак в Швеции, об этом говорится 13 августа на сайте внешнеполитического ведомства.

«Террористы, скорее всего, попытаются совершить теракты в Швеции. Нападения могут носить неизбирательный характер, в том числе в местах, часто посещаемых иностранцами», — отметили в министерстве.

Угроза терактов против интересов Лондона и британских групп повышена. Как уточняется, атаки могут быть мотивированы конфликтами в Ираке и Сирии.

«Вы должны быть бдительными в это время», — предупредили в МИД Великобритании.

В заявлении советника по национальной безопасности Швеции Хенрика Линдерхольма говорится, что правоохранители пристально следят за развитием событий и сотрудничают с международными партнерами для защиты шведов за рубежом и для противодействия распространяемым «ненавистническим сообщениям о Швеции», дополняет «Газета.Ru».

В конце июля Служба государственной безопасности Швеции (СЭПО) на своем сайте сообщила, что оскверняющие Священные Писания акции в Швеции привели к ухудшению имиджа страны и понижению уровня безопасности. Швеция, ранее воспринимавшаяся как толерантная страна, обрела имидж враждебного исламу государства, которое санкционирует нападки на мусульман, отметили в СЭПО.

С начала 2023 года в Швеции участились акции по сожжению Корана. Первую из них провел лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан.