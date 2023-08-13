В Анапе туристам напомнили об осторожности при приближении дельфинов

В Анапе дельфины близко подплывают к берегу, в связи с этим в мэрии города 13 августа отдыхающим напомнили, что, несмотря на дружелюбие животных, взаимодействие с ними небезопасно.



«Ученые отмечают, что афалины, а именно этот вид дельфинов обитает в Черном море, отличаются необычайным любопытством и дружелюбием. И такое поведение может быть элементом игры и проявлением интереса к человеку», — приводит «РИА Новости» сообщение.



В мэрии отметили, что дельфины приближаются к берегу во время охоты на мелкую рыбу в прибрежных водах. Животные часто сталкиваются с туристами и уже привыкли к ним. Однако отдыхающим стоит быть осторожными и не приближаться слишком близко.



Это связано с тем, что дельфины крупные и в момент игры могут случайно задеть человека.

Туристам на морских курортах следует быть осторожными и в других регионах России. Так, во Владивостоке в токсикологическое отделение госпитализировали 13 человек с ожогами от медуз.