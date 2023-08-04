Реклама
Прямой эфир
Общество
Синоптик предрек москвичам самые жаркие выходные с начала лета
Общество
В порту Новороссийска сняли запрет на движение судов после попытки атаки ВСУ
Авто
В России займутся развитием программы льготного автокредитования
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность пособников ВСУ в Херсонской области
Экономика
В МИД РФ заявили о рекордном экспорте Армении в РФ за пять месяцев 2023 года
Культура
Финалистами конкурса «Нашествие: Молодые ветра» стали 50 человек
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в доме в Рязанской области
Армия
Шойгу проинспектировал передовой пункт управления группировки «Центр» в зоне СВО
Армия
Минобороны сообщило о попытке атаки ВСУ на военно-морскую базу Новороссийска
Армия
Российский военный рассказал об использовании кассетных боеприпасов ВСУ
Армия
ВС РФ пресекли попытку ВСУ осуществить теракт с помощью БПЛА в Крыму
Мир
МИД РФ уличил Запад в шантаже с целью настроить Армению против РФ
Армия
ВС РФ выявили присутствие иностранных наемников ВСУ под Угледаром

Во Владивостоке 13 человек госпитализировали с ожогами от медуз

0
Фото: Global Look Press/imageBROKER/Andrey Nekrasov
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Повышенная активность ядовитых медуз-крестовиков наблюдается во Владивостоке из-за высокой температуры. В токсикологическое отделение госпитализировали 13 человек.

По данным ИА PrimaMedia, потерпевшие купались на Санаторной, в Новике и бухте Муравьиной. Число пациентов значительно превышает нормы. Из-за высокой температуры воздуха происходит ускоренное размножение медуз-крестовиков.

«Яд крестовика вызывает реакцию, сходную одновременно с аллергическим ответом и с поражением токсинами. Возможны боль, ломота во всем теле и спазматический кашель. Особенно уязвимы люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и повторно «укушенные». Смертельные исходы здесь неизвестны, но неприятные ощущения будут очень и очень сильными», — отметила ведущий научный сотрудник лаборатории глубоководных исследований ННЦМБ ДВО РАН Татьяна Даутова.

При ожоге медузы следует незамедлительно промыть поврежденный участок кожи пресной водой. Также следует принять антигистаминные препараты, желательно в виде инъекции. Также врачи рекомендуют обильное питье. При ухудшении самочувствия следует направиться в больницу.

Биологи отмечают, что медузы-крестовики редко попадаются в открытой воде. Чаще таких медуз можно встретить в зарослях морской травы и в крупных водорослях. Для купания рекомендуется выбирать участки без растительности на дне.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023