Во Владивостоке 13 человек госпитализировали с ожогами от медуз

Повышенная активность ядовитых медуз-крестовиков наблюдается во Владивостоке из-за высокой температуры. В токсикологическое отделение госпитализировали 13 человек.

По данным ИА PrimaMedia, потерпевшие купались на Санаторной, в Новике и бухте Муравьиной. Число пациентов значительно превышает нормы. Из-за высокой температуры воздуха происходит ускоренное размножение медуз-крестовиков.

«Яд крестовика вызывает реакцию, сходную одновременно с аллергическим ответом и с поражением токсинами. Возможны боль, ломота во всем теле и спазматический кашель. Особенно уязвимы люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и повторно «укушенные». Смертельные исходы здесь неизвестны, но неприятные ощущения будут очень и очень сильными», — отметила ведущий научный сотрудник лаборатории глубоководных исследований ННЦМБ ДВО РАН Татьяна Даутова.

При ожоге медузы следует незамедлительно промыть поврежденный участок кожи пресной водой. Также следует принять антигистаминные препараты, желательно в виде инъекции. Также врачи рекомендуют обильное питье. При ухудшении самочувствия следует направиться в больницу.

Биологи отмечают, что медузы-крестовики редко попадаются в открытой воде. Чаще таких медуз можно встретить в зарослях морской травы и в крупных водорослях. Для купания рекомендуется выбирать участки без растительности на дне.