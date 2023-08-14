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«На футбольный «Спартак» ходил без шарфа, поэтому в ЦСКА не заметили»

Хоккеист красно-белых Николай Голдобин — о клубных симпатиях, уходе из «Металлурга» и стиле игры своей новой команды
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Фото: пресс-служба ХК «Спартак»
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Хоккеисты московского «Спартака» вовсю готовятся к новому сезону КХЛ. Впервые в качестве главного тренера их готовит Алексей Жамнов, полтора года назад приведший сборную России к серебру Олимпиады в Пекине. Красно-белые серьезно усилились новичками. Один из них — нападающий Николай Голдобин, в позапрошлом сезоне дошедший до финала Кубка Гагарина в составе магнитогорского «Металлурга». В интервью «Известиям» 27-летний хоккеист рассказал о выборе клуба, прокомментировал жесткие заявления своего агента в адрес «Магнитки» и объяснил, как удавалось ходить на матчи футбольного «Спартака» в бытность игроком ЦСКА.

— Как оцените свое состояние после нескольких недель предсезонной подготовки?

— Да чувствую себя хорошо. Мы, конечно, находимся сейчас еще в стадии подготовки. До сих пор идет активный тренировочный процесс. Но хорошо, что уже пошли товарищеские матчи. Конечно, это немного не то, что по ходу сезона, поскольку зрителей еще нет в этих играх предсезонных, как с тем же «Амуром» (5:2). Но всё равно считаю, что мы хорошо сыграли. И в основное время выиграли, и в овертайме, и в буллитах — это тоже важно.

— Как вам ваше звено с Иваном Морозовым и Павлом Порядиным?

— Ребята неплохо смотрятся. Морозов, конечно, в матче «исполнял» вообще (улыбается). Пашка отдал передачу хорошую. И я еще забил случайно. Так что пока здорово всё складывается, притираемся постепенно, находим взаимопонимание.

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— После перехода в «Спартак» вы говорили, что знаете о комбинационном стиле красно-белых, что есть цель побеждать при красивой игре. Пока на тренировках и товарищеских матчах ваши ожидания оправдываются?

— Я думаю, нам еще работать и работать, как сказал наш тренер. Но всё равно потихонечку что-то становится видно из того, что мы хотим. И у нас еще есть время это улучшить — 20 дней до начала сезона. Мы будем дальше работать над всеми нюансами, над игрой во всех зонах.

— Есть что-то похожее на комбинационный хоккей «Металлурга», в который вы играли при Илье Воробьеве?

— Да, есть сходства. В «Спартаке» тренер тоже просит не заниматься простым отбрасыванием шайбы. Требует шайбой дорожить. Я думаю, это правильное решение. Всегда в любой ситуации лучше сохранить шайбу.

— В июле вы посещали футбол, товарищеский матч «Спартака» против бакинского «Нефтчи». Давно стали болельщиком футбольной команды красно-белых?

— Честно говоря, за футбольный «Спартак» я давно болею. У меня друг за него болеет. И я с ним за компанию часто на матчи раньше ходил. А сейчас — тем более, раз играю за хоккейный «Спартак». Грех теперь не ходить на футбол, где играет «Спартак».

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— А как удавалось скрывать свои симпатии, когда играли за ЦСКА?

— Да я вроде без шарфа клубного ходил на матчи (смеется). Поэтому меня никто особо не видел.

— Недавно случился первый за почти 30 лет прямой переход футболиста между ЦСКА и «Спартаком». Хесус Медина теперь выступает за красно-белых. Как отреагировали на это?

— Даже не знаю. На мой взгляд, ничего такого особенного в этом нет. И в футболе бывают переходы из одной команды в другую, и в хоккее. В том числе между принципиальными соперниками. И прямые переходы бывают.

— Но в хоккее подобное более спокойно воспринимается.

— Да, трудно объяснить почему. Но я все-таки не напрямую переходил из ЦСКА в «Спартак». Тем более в ЦСКА я был недолго. Так что в моем случае чего-то необычного не случилось.

— В начале лета ваш агент Сергей Исаков, комментируя переговоры о переходе из «Металлурга» в «Спартак», возмутился отношением со стороны «Магнитки» и припомнил ей подписание контракта с Никитой Михайлисом на 80 млн рублей в год. Вас тоже задевало отношение бывшего клуба?

— Нет. Мы с агентом работаем, но я никогда не лезу в эти дела. То, что он пишет и говорит, — его право. Мы в одной лодке, но я не обращаю внимания на такие высказывания. Сам лично не слежу за чужими зарплатами.

— То есть на уход из «Металлурга» повлиял не финансовый вопрос?

— Нет.

— Новый главный тренер «Металлурга» Андрей Разин говорил, что убеждал вас остаться.

— Да, разговор был. Но не буду рассказывать его содержание — это наш мини-секрет. У меня была, конечно, мысль остаться. Было много мыслей и по поводу продолжения карьеры. Но я не мог никак повлиять на это, поэтому агент всё за меня сделал.

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— Какой ключевой аргумент «Спартака» перевесил другие?

— Не знаю, не могу сказать (улыбается). Разумеется, фигура главного тренера и возможность вернуться в Москву. Много факторов, не буду раскрывать все секреты.

— Ходили слухи, что некоторые игроки «Магнитки» не хотели работать с Разиным из-за репутации конфликтного человека.

— Нет, я точно не имел ничего против него. Думаю, с любым тренером можно сработаться. Тем более если хотим вместе добиться результата для команды. Тогда и тренер найдет подход к игроку, и игрок найдет общий язык с тренером.

— Что будете считать успешным сезоном в плане результатов «Спартака» и для себя лично?

— Само собой, нужно попасть в плей-офф, чтобы порадовать болельщиков. Но и дальше «Спартак» должен пошуметь в Кубке Гагарина. А для себя лично буду считать успехом, если смогу в каждом матче забивать и делать какие-то полезные действия.

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