«Успех «Адмирала» дает нам мотивацию»

Клубы КХЛ вовсю ведут подготовку к стартующему 1 сентября сезону. В частности, в подмосковном Новогорске сборы проводит хабаровский «Амур», вернувший на пост главного тренера одного из сильнейших российских специалистов Андрея Мартемьянова. Именно при нем в 2018 году команда во второй раз в своей истории и в последний на данный момент вышла в плей-офф.

Теперь она стремится повторить результат прошлого сезона своих соседей из владивостокского «Адмирала», ставшего первым в истории КХЛ дальневосточным клубом, прошедшим первый раунд плей-офф. 12 августа «Амур» сыграл в Москве товарищеский матч против московского «Спартака» и проиграл его со счетом 2:5, а двумя днями ранее уступил по буллитам «Витязю» (3:4) из Балашихи.

В интервью «Известиям» нападающий «Амура» Владислав Барулин оценил состояние команды на текущем этапе предсезонки, рассказал о работе с Мартемьяновым, заявлении руководства клуба о желании выиграть в 2026 году Кубок Гагарина и дополнительной мотивации в связи с успехами «Адмирала».

— Как оцените свое лично и всей команды состояние на этом этапе предсезонки?

— Прошли тяжелые сборы, теперь начались контрольные игры — потихоньку набираем форму. Сегодня у нас был шестой день, после выходного, нагрузок. И вторая игра за неделю. Чуть где-то просели. Как мне кажется, чуть-чуть были хуже по движению, чем «Спартак». А так набираем кондиции. Это нормально, что тяжело в августе. Еще есть полмесяца до начала сезона. Поэтому, я думаю, выйдем на пик формы уже к сентябрю. Точнее, даже раньше — на Кубок мэра (предсезонный турнир в Москве, пройдет в конце августа. — «Известия»).

— Как вам работа под руководством Андрея Мартемьянова?

— Практически каждый день что-то новое для себя узнаю. Всегда интересные тренировки, какие-то интересные упражнения. Много подсказывают тренеры, много общения есть и на льду, и вне льда, в раздевалке. Мне очень много подсказывают по моментам, стараюсь прислушиваться, чтобы прибавлять. Рабочая атмосфера, обычные собрания. Где нужно — похвалят, где нужно — поругают. Всё по делу.

— Есть понимание, в какой хоккей будет играть в предстоящем сезоне «Амур»?

— Пять человек в обороне, пять в атаке. Самое главное — оборона. Для нападающих, для защитников. Возврат в свою зону, блокирование бросков. То есть это основы нашего хоккея, которые будут приносить результат. Только надо начинать это делать должным образом, а не как сегодня в матче со «Спартаком».

— Рисковать в атаке позволяют?

— Есть обычные законы хоккея — во всех командах практически одинаковые — о том, где нельзя терять шайбу: на входе, при выходе из своей зоны. А в чужой зоне всё от нападающих зависит, от того, какая фантазия у нас. Поэтому ничего не запрещается. Главное — выполнять законы, и всё будет нормально.

— После успеха «Адмирала» в прошлом сезоне в «Амуре» особая мотивация повторить или превзойти достижение соседей?

— Конечно. Нас это очень злит, потому что мы в прошлом сезоне с ними 10 игр сыграли. Хорошо играли против них. И их успех, естественно, дает нам мотивацию. И злость дает, что если они смогли, то мы тем более должны.

— Наверно, еще злит, что тоже боролись за выход в плей-офф и могли туда попасть, но в концовке регулярного чемпионата упустили этот шанс.

— Ну конечно. Но это уже прошлое, что его ворошить. Да, это дало свою мотивацию на работу летом, чтобы провести работу над ошибками и войти в новый сезон.

— «Амуру» до сих пор вспоминают слова генерального директора Романа Крамаря, который больше года назад заявил о стратегической цели выиграть Кубок Гагарина в 2026 году. На команду как-то давят эти слова, когда о них напоминают журналисты или болельщики? Само руководство периодически поднимает эту тему?

— У нас многое поменялось в это межсезонье, причем очень сильно. Начиная с быта, условий, игровой формы. И всё это переходит на работу. Есть цель, она реалистична, и мы в нее верим. Работаем для этого, а со стороны руководства все условия сделаны для работы.

— А в чем условия поменялись? Вы вроде и в прошлом сезоне не рейсовыми самолетами летали на выезды.

— Да, мы что тогда, что сейчас летаем на чартерах. Дело не в этом. Просто сейчас все сборы в Москве, в Новогорске. Одна из лучших баз в нашем распоряжении. Отличное питание. Раньше проблем с этим тоже не было, но теперь это стало на еще более высоком уровне. Учтены все мелочи, чтобы мы ни о чем не беспокоились и полностью сосредоточились на подготовке.

— Хорошо при этом начинать сезон с выездной серии? В прошлом сезоне это аукнулось «Авангарду».

— Ну мы специально готовимся в Москве, чтобы начать сезон в европейской части России, а затем в середине сентября в Хабаровск прилететь. У «Авангарда» все-таки другая ситуация была. Они больше месяца были на выезде, 12 игр сыграли перед тем, как в Омск приехать. А нам только шесть матчей нужно сыграть. И все-таки есть разница, когда +7 часов по сравнению с Москвой, как у Хабаровска, и +4, как у Омска. Почти в два раза разница. Нам, наоборот, удобнее — готовимся здесь в одном часовом поясе с местами, где проведем первые матчи сезона. Будет проще начинать без перестраивания на другой график.