«Роскосмос» сообщил о штатной работе научных приборов на станции «Луна-25»

Научные приборы были впервые включены на станции «Луна-25», которая в настоящий момент направляется к естественному спутнику Земли. Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщила ГК «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

«Сегодня были проведены первые включения комплекса научной аппаратуры, разработанного ИКИ РАН, в условиях космического полета. Служебная телеметрическая информация со всех приборов показала их штатное функционирование», — заявили в корпорации.

Научная команда проекта приступила к обработке первых данных, собранных станцией на перелете к Луне.

«Луна-25» продолжает перелет к естественному спутнику Земли. Все системы станции работают штатно, сообщили в «Роскосмосе».

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с автоматической межпланетной станцией «Луна-25», ставшей первой в истории современной России миссией на естественный спутник Земли, состоялся с космодрома Восточный 11 августа. Позже сообщалось, что станция выведена на траекторию полета к спутнику Земли.

«Луна-25» соберет и проанализирует грунт Луны, проведет длительные научные исследования, включая изучение верхнего слоя реголита поверхности в районе южного полюса спутника Земли. Возвращаемого аппарата у станции нет. Длительность полета «Луны-25» составит около четырех с половиной суток, а научная работа продлится год.

В последний раз отечественная станция летала к Луне в 1976 году. После чего возвращаемый аппарат доставил на Землю около 170 г лунного грунта.