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Дональд Трамп оценил свои шансы на президентских выборах 2024 года

The Times: Трамп практически уверен в победе на президентских выборах 2024 года
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Фото: REUTERS/Reba Saldanha
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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его шансы выиграть на президентских выборах, которые состоятся в 2024 году, «близки к 100%». Об этом сообщает 13 августа британское издание The Times.

Трамп отметил, что не считает никого из нынешних кандидатов от Республиканской партии на пост президента США своим соперником. В январе 2024 года в США состоятся праймериз, где каждая партия выберет основного претендента на выборы.

«Нет», — сказал бывший президент, отвечая на вопрос о том, не рано ли он списывает со счетов однопартийца Рона Десантиса.

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Ранее, 5 августа, Трамп выразил уверенность в том, что действующий президент СЩА Джо Байден и его окружение сделают всё возможное ради сохранения власти. По его словам, администрация США пытается сделать незаконными возникающие сомнения по поводу итогов выборов главы государства в 2020 году.

3 августа Трамп заявил об указе Байдена обвинить его во всех возможных преступлениях. По его мнению, демократы не желают принимать участия в президентской гонке против него, в противном случае они бы «не совершали этой беспрецедентной вепонизации правосудия».

В тот же день доктор юридических наук, американист Александр Домрин сказал в беседе с «Известиями», что Трамп является самой большой угрозой для Байдена. По его словам, Демократическая партия сделает всё для того, чтобы не допустить экс-президента до выборов главы Белого дома.

В ноябре 2022 года Трамп выступил с заявлением об участии в президентской гонке в преддверии выборов-2024. В апреле этого года Байден также сообщил, что собирается баллотироваться на второй срок. По словам Байдена, он намерен «доделать начатое».

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