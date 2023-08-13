Пожар на складе в подмосковном Раменском локализовали
Пожар на площади 2,7 тыс. кв. м локализовали на складе в подмосковном Раменском. Об этом сообщили 13 августа в пресс-службе МЧС России.
Как сообщалось, там горели складское помещение и деревянные палеты на открытой площадке. На месте работают более 70 человек и 26 единиц техники.
О пострадавших не сообщалось.
Пожар произошел ранее в этот день. Возгорание было зафиксировано в складском помещении с удобрениями.
Прокуратура Московской области со своей стороны сообщала, что предварительной причиной возгорания стало нарушение противопожарных требований при производстве сварочных работ.