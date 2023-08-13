Очевидцы сообщили о пожаре в Раменском

Очевидцы в социальных сетях 13 августа делятся кадрами пожара в подмосковном Раменском. На них видно, как поднимаются густые клубы черного дыма.

По информации местных жителей, возгорание отмечается на Донинском шоссе в районе стройплощадки. На место выдвинулись экстренные службы.

Позднее в МЧС уточнили, что информация о пожаре поступила в 11:53 мск, возгорание зафиксировано в складском помещении с удобрениями на 4-м км Донинского шоссе. Площадь возгорания составляет 1800 кв. м.

Дальнейшая информация уточняется.

Ранее в этот день стало известно, что 18-летний молодой человек скончался от полученных ожогов в результате возгорания на складе с этиловым спиртом в Саратове. Пожар в складском помещении площадью 400 кв. м произошел 11 августа.